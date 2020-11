Fluxo da Rotina Empreendedora – Notícias Concursos

Fluxo de rotina no empreendedorismo

Sabemos da importância de criar um planejamento estratégico, visto que tudo numa empresa deve ser programado.

No entanto, além dos planejamentos estratégicos é importante manter um fluxo de rotina empreendedora. Ao passo que todas as áreas sejam atendidas com objetividade.

A rotina empreendedora demanda planejamento, porém, não se trata de um projeto a ser executado, e sim de todas as rotinas empreendedoras, desde o atendimento ao cliente até as decisões estratégicas.

Para montar um fluxo de rotina empreendedora é importante que analise como estão as questões operacionais da sua empresa. Assim sendo, poderá começar a elaborar um fluxo para que os processos que já estão prontos possam fluir com praticidade.

Atendimento ao cliente

O atendimento ao seu cliente flui de forma positiva? Analise os fluxos atuais sobre possíveis soluções que chegam ao seu negócio. Os processos estão funcionando de forma objetiva? Há formas de elaborar etapas dos processos que minimizem demandas negativas?

Após essas análises poderá verificar se o fluxo que pode ser ajustado no seu atendimento tem a ver com os processos de resolução, por exemplo.

Compras e logística

Os fluxos de compras e logísticas são fundamentais na rotina empreendedora. De modo que demandam muito tempo da gestão. Por isso, atue com antecipação às necessidades dessas áreas. Assim sendo, verifique os principais produtos precisa comprar com frequência.

Do mesmo modo, verifique as questões que demandam na sua rotina, elaborando um fluxo de prazos de entrega aos seus clientes. Ao passo que procure não atrasá-las, o que impacta diretamente no setor de atendimento.

Horários

Em caso de lojas físicas, atente-se aos horários que recebe mais clientes, assim considere alterar horários da equipe para que tenha mais suporte, criando um fluxo positivo da sua rotina.

Sempre considere as métricas para avaliação dos problemas da sua rotina. Interessante ao criar rotinas por períodos, por exemplo, pela manhã avaliar as situações que causaram problemas no dia anterior. À tarde, além da rotina operacional, separar um tempo para que possa acompanhar os planejamentos estratégicos. No entanto, isso só será possível se tiver mapeado os problemas que ocorrem com frequência.