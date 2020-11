Football Team x Giants: Washington quer vencer e encurtar distância para topo da NFC East; aposta e onde ver

O Washington Football Team recebe o New York Giants, neste domingo (8), no Fedex Field, às 15h, querendo a vitória para se aproximar da liderança na complicada NFC East. Para isto, a equipe da capital dos Estados Unidos precisa melhorar seu desempenho em partidas seguintes ao bye week, já que, desde 2010, só venceu três duelos, em dez compromissos, quando atua depois do descanso. Já o New York Giants, com apenas um triunfo na competição e vindo de derrota na semana 8 para o Tampa Bay Buccaneers, também ainda possui chances de assumir o topo da divisão mais fraca da NFL.

Na busca pelo embalo

Depois de ganhar do Dallas Cowboys, por 25 a 3, na semana 7, encerrando a sequência de derrotas que já durava cinco partidas, o Football Team, do técnico Ron Rivera, espera engatar a segunda vitória consecutiva pela primeira vez na temporada, depois de descansar na rodada passada. Para isto, Rivera conta com talento de seu principal recebedor, Terry McLaurin, nomeado capitão da equipe na quarta-feira (4). O técnico também celebrou o retorno de Steven Sims Jr, que ficou 21 dias afastado da equipe por conta de uma lesão no pé e seguirá com Kyle Allen no comando das ações ofensivas da equipe. Na defesa, o trio Montez Sweat, Ryan Kerrigan e Chase Young já produziram 11.5 sacks na temporada e irão colocar pressão no errático quarterback dos Giants, Daniel Jones.

Alento mesmo na derrota

O desempenho do time na derrota para o Tampa Bay Buccaneers, deixou o torcedor do New York Giants esperançoso em dias melhores no futuro. Com uma atuação de destaque de sua linha ofensiva, que impediu que seu quarterback Daniel Jones fosse pressionado durante seus lançamentos, a defesa dos Giants cederam apenas 25 pontos para o ataque comandado por Tom Brady, contanto com boa atuações de Blake Martinez, Logan Ryan, James Bradberry e Leonard Williams, principais destaques do setor da franquia de Nova Iorque. O principal problema da equipe continua sendo os turnovers cometidos por Jones, que, desde 2019, lidera a desagradável estatística da NFL, com 36 erros, incluindo fumbles e interceptações. Se conseguir acionar seus recebedores Sterling Shepard, Golden Tate e o recém chegado Dante Pettis, dispensado pelo San Francisco 49ers, sem entregar a bola para o adversário, os visitantes podem sonhar com a vitória.

Aposta

O Football Power Index, da ESPN dos Estados Unidos, prevê o Washington Football Team como favorito para a vitória, com 65.4% da preferência. Já o New York Giants possui 34.3% de chances para sair com o triunfo diante de seu tradicional rival.

FICHA DO JOGO

Washington Football Team x New York Giants

Semana 9 da NFL

Data: Domingo (8), 15h

Local: Fedex Field, Landover

Onde ver: Game Pass da NFL