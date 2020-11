Fora de A Fazenda 12, Lucas Selfie entrega plano para colocar fogo no reality · .

Pelo bem do entretenimento da família brasileira, Lucas Selfie tem um plano na ponta da língua para colocar fogo em A Fazenda 12. Na visão do ex-peão, o clima de paz e sossego dos confinados pode acabar com a eliminação de duas “plantas” e uma repescagem com os eliminados do reality.

“Eliminaria o Mateus [Carrieri], o Mariano e faria uma repescagem. Tiraria eles e colocaria mais dois de volta. Tem muita gente legal para voltar. Independentemente de ser eu ou não, tem gente que causaria bastante se voltasse”, afirma Selfie em entrevista ao ..

Após conquistar o título de estrategista da temporada, Selfie entrega a roça que gostaria de ter formado durante a passagem pelo confinamento: “Biel, Jojo [Todynho], Mariano e MC Mirella, seria ideal. Queria ter feito, mas ninguém ia comprar muito a minha ideia”.

“Também teria tentado colocar o Mateus e a Jojo na mesma roça para dividir o público, não deu tempo de fazer isso. De jogada, acho que fui muito feliz”, complementa o ex-Pânico.

Na visão de Lucas, os seus últimos dias no confinamento foram marcados por uma estratégia kamikaze, como a presença na baia. “Até ir para a roça mesmo, queria ver o que ia dar, levar punição, discutir. Falei: ‘Cara, independentemente de com quem eu vá, três ou quatro pessoas estarão na final'”, reflete.

“Do que adianta chegar lá para ficar em terceiro, se posso chegar sem as pessoas gostarem de mim? Não mudaria a minha jogada, acho que jogaria até mais um pouco”, destaca o youtuber.

Porém, fora do confinamento, uma informação alegrou o ex-peão: as falhas na transmissão 24 horas do PlayPlus. “Várias coisas no pós-festa que eu acreditava que passaram, cheguei aqui e vi que não tinha entrado metade. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Fiz tanta coisa lá dentro que é bom não ter [passado no] PlayPlus. Senão, estava na roça”, conclui, aos risos.

