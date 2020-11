Fora de casa, Manchester United faz péssima partida e é derrotado para o Istanbul Basaksehir

Mais uma péssima partida do Manchester United. Pela terceira rodada da Liga dos Campeões, os Red Devils foram derrotados, fora de casa, por 2 a 1 para o Istanbul Basaksehir. Demba Ba e Visca marcaram para os turcos, enquanto Martial descontou para os ingleses.

RESULTADO PÉSSIMO

Com a derrota, o Manchester United se tornou o único clube do Grupo H que perdeu pontos para o Istanbul Basaksehir. Os turcos tinham perdido para PSG e Leipzig, que se contentam com o resultado negativo dos ingleses.

GRANDE PARTIDA TURCA

Se por um lado os Red Devils fizeram uma péssima partida, do outro o Istanbul foi efetivo. Quando chegou, levou perigo e conseguiu converter as oportunidades. Atrás, não sofreu sustos além do gol de Martial.

CENA REPETIDA

O Manchester United fez uma péssima partida. Apesar do gol feito por Martial, os Red Devils não conseguiram ameaçar o gol do Istanbul em outras oportunidades. Solskjaer mexeu e colocou peças ofensivas, mas a criatividade continuou nula.

CARGO AMEAÇADO

Sem prestígio com a torcida, Solskjaer balança no cargo. Apesar de ter confiança da diretoria do Manchester United, o treinador já coleciona péssimos resultados na Premier League e viu sua equipe cometer mais um vexame.