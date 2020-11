Formação da 10ª roça terá mudança na dinâmica; entenda

Na exibição do programa “A Fazenda 2020”, na noite de ontem, na RecordTV, Marcos Mion anunciou que o poder da chama vermelha, do lampião do poder, irá definir o quarto indicado a décima roça. Aliás, o apresentador indicou que haverá mudança no formato de escolha dos roceiros.

Atualmente, os quatro peões definidos para a roça saem da indicação do fazendeiro, votação da casa, um peão puxado da baia pelo mais votado da casa e o quarto, geralmente, sai da dinâmica do ‘resta um’ – ou seja, quem sobrou vai para a berlinda.

Marcos Mion, no entanto, revelou que o poder da chama vermelha dará o direito de indicar um dos participantes direto para a roça. No Tik Tok da atração rural, as opções abaixo estão aguardam votação do público para definir o rumo do jogo.

a) O dono do poder deverá indicar o quarto roceiro. Ele deve escolher este roceiro entre os peões da sede.

B) O dono do poder será o quarto roceiro. Caso já esteja na roça, ele deverá escolher o quarto roceiro

Pela lógica, a possibilidade acabaria anulando o ‘resta um’. Porém, Mion garantiu aos fãs do programa que haverá surpresa na formação da roça da próxima terça-feira.