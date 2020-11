Formação da nona roça não terá ‘resta um’

Na noite de amanhã, a nona roça de “A Fazenda 2020” (RecordTV) começará a ser montada e, mais uma vez, a expectativa é como os poderes do lampião irão interferir no rumo do jogo. Esta semana a responsável pelo destino dos poderes da ‘chama vermelha’ e ‘chama verde’ é MC Mirella. A funkeira venceu a prova de fogo e terá que decidir com qual poder irá ficar e qual irá dar para outro peão. O público votou, no TikTok, e escolheu o poder da ‘chama vermelha’ , anunciado por Marcos Mion:

O poder escolhido foi a alternativa ‘B’. O dono do poder deverá escolher dois peões: um para ganhar o prêmio de 10 mil reais e outro para ser o quarto roceiro. Pelo menos nessa semana a Tays pode ter certeza que ela não vai sobrar no ‘resta um’, porque nem ‘resta um vai ter”.

Já o ‘poder da chama verde’ será revelado durante a votação da roça.