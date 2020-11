Fortaleza x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O São Paulo viaja para o nordeste para enfrentar o Fortaleza neste sábado, às 19h, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista vai em busca de seu 11º compromisso seguido sem perder na competição.

O time comandado por Fernando Diniz está na quarta colocação, com 33 pontos e dois jogos a menos, e continua a tarefa de se manter nas primeiras posições. O técnico não terá os volantes Tchê Tchê, com coronavírus, e Luan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além do zagueiro Arboleda, convocado para defender a seleção do Equador. Por outro lado, Daniel Alves retorna após ter cumprido suspensão.

Do outro lado, o Fortaleza é apenas o 12º na tabela, com 24 pontos ganhos. O técnico Marcelo Chamusca fara sua estreia no comando da equipe após o adeus de Rogério Ceni – o ídolo e o São Paulo já se encontraram no meio da semana, no jogo contra o Flamengo, clube agora comandado pelo ex-goleiro.

No meio da semana também, o Leão enfrentou o Bahia pelo Brasileiro e acabou perdendo. Naquela ocasião, quem comandou a equipe foi Marconne Montenegro, do sub-23. Para o duelo deste sábado, Jackson volta de suspensão.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X SÃO PAULO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e Horário: 14 de novembro de 2020, às 19h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Onde acompanhar: Premiere e Tempo Real LANCE!

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, David, Bergson e Osvaldo. Técnico: Marcelo Chamusca.

Desfalques: Quintero (lesionado)

Pendurados: Felipe, Derley, Yuri César, Juninho, Romarinho e Osvaldo

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Bruno Alves, Léo (Diego Costa) e Reinaldo; Hernanes, Rodrigo Nestor (Daniel Alves) e Vitor Bueno; Luciano (Gonzalo Carneiro), Pablo e Brenner (Tréllez). Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Tchê Tchê (Covid-19), Arboleda (seleção equatoriana), Luan (suspensão), Liziero, Walce e Lucas Perri (lesionados)

Pendurados: Diego Costa, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius, Tchê Tchê, Fernando Diniz e Brenner