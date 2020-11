Fortnite rodará em 4k e 60 fps Xbox Series X/S e PS5 no Day One

A Epic Games confirmou que os jogadores da nova geração de consoles terão acesso logo no lançamento à versão melhorada de Fortnite, trazendo inúmeros aprimoramentos visuais, de desempenho e outros detalhes que se beneficiam das tecnologias nativas do PS5 e Xbox Series S/X.

Fortnite next-gen version detailed PlayStation 5 and Series X

– 4K 60 FPS (Series S: 1080p 60 FPS)

– dynamic visuals and physics

– faster match-making

– enhanced split-screen PlayStation 5 only

– Dualsense support

– Activities supporthttps://t.co/IDPhTsf126 pic.twitter.com/m61EDnDBHk — Nibel (@Nibellion) November 2, 2020

No PS5 e Xbox Series X, será possível rodar Fortnite em 4K e a 60 fps constantes, enquanto no Series S a resolução máxima será de 1080p com os mesmos 60 fps. Em todos os consoles, os participantes do battle royale poderão aproveitar os tempos de carregamento velozes para entrar em partidas mais rapidamente, além de jogar em tela dividida com amigos de forma muito mais fluida e sem perda de desempenho.

No console da Sony, os jogadores já poderão iniciar os diversos modos de jogo diretamente da UI do PlayStation 5, que terá guias de acesso rápido para agilizar a inicialização. Além disso, apenas com o DualSense haverá a transmissão de sensações de tiros, empunhar armas e muito mais através do recurso de feedback tátil.