Fortnite terá integração de chat em vídeo no PC e PS4

Aproveitando o forte apelo social de Fortnite, a Epic anunciou hoje que uma nova ferramenta de chat por vídeo integrada ao game está chegando para permitir conversas e partidas ainda mais legais! Antigo parceira da produtora, o aplicativo Houseparty será a forma oficial para curtir a novidade.

ForniteFonte: Epic Games

Vai funcionar assim: primeiro você precisa fazer o download do app em seu celular, e então conectar a sua conta do Fortnite com uma conta do Houseparty. Aí é só entrar nas salas exclusivas, disponíveis apenas para jogadores de PC e consoles PlayStation 4 ou PS5.

Com isso, o chat entre amigos vai passar a aparecer no canto da tela, tornando a experiência toda mais fluída e divertida, uma grata experiência social nesses tempos de distanciamento, quarentena e pandemia do coronavírus. A promessa da Epic é lançar esse recurso ainda hoje! Você está ansioso para testar o chat em grupo com vídeo? Comente a seguir!