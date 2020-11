Foxplay: saiba como ativar sua conta na Smart TV (TUTORIAL)

Se você quer saber como ativar o Foxplay na sua Smart TV, este é o artigo certo para você. Embora o aplicativo conte com um acervo muito completo, ele ainda não é tão popular no Brasil. Logo, é normal ter dúvidas em relação à ativação nas televisões, principalmente porque estamos mais acostumados a acessar plataformas de streaming pelo celular ou computador.

Porém, não há como negar que o conforto de aproveitar o Foxplay também na Smart TV é bastante. Então, que tal aprender de uma vez por todas como você pode configurar sua conta na televisão e aproveitar o catálogo no sofá da sua sala? Vamos lá!

Leia o guia de como instalar Foxplay na Smart TV

Antes de mais nada, vamos entender mais sobre o Foxplay. O aplicativo está disponível para download nos smartphones, em Smart TVs como a LG (webOS), Samsung (Tizen) e Android TV, além de televisões antigas com sistemas legados, como é o caso do Chromecast.

Também é possível baixar o App em set-top boxes ou no Xbox One. Até o momento, o PlayStation 4 e Nintendo Switch ainda não disponibilizaram o download.

(Fonte: Fox/Divulgação)Fonte: FOX

Da mesma forma, é possível conferir o catálogo também pelo computador, acessando o site oficial do Foxplay. Aliás, vale ressaltar que você vai precisar do seu PC ou notebook para seguir o guia de instalação do app na sua televisão.

O serviço de streaming está disponível no Brasil desde 2018, e a assinatura mensal custa R$35. Dentre os principais títulos disponíveis no catálogo, podemos citar séries como This Is Us, The Handmaid’s Tale, Homelander, SWAT e American Horror Story. Logo, vale a pena incluir o serviço em suas assinaturas.

Agora que você já conhece melhor a plataforma, vamos ao que interessa: a instalação do Foxplay na Smart TV.

Como ativar Foxplay na Smart TV:

Primeiro, faça o download e instale o aplicativo na sua televisão. A loja de apps vai depender do modelo e aparelho escolhidos. Então, se tiver dúvidas, consulte o manual da sua smart TV.

Em seguida, abra o aplicativo e selecione a opção “Ativar”. O próprio app mostrará um código de 6 dígitos necessário para concluir a ativação. Anote este código e pule para o próximo passo.

Editado

Logo depois, acesse o site oficial do Foxplay no computador e coloque seus dados de acesso. Então, acesse a aba “Meus Dispositivos” no seu perfil, clique em “Ative Seu Dispositivo” e insira o código de ativação mostrado na Smart TV anteriormente.

Para finalizar, clique em “Adicionar dispositivo”. Pronto! Sua televisão já estará configurada da forma correta e você poderá aproveitar todos os benefícios do FoxPlay.

Por outro lado, se você deseja remover um dispositivo logado em sua conta, basta repetir os mesmos passos no menu de configurações da conta no computador. Porém, agora, você deverá localizar o aparelho que deseja desconectar na lista de “Meus Dispositivos”.

Ao clicar no “x” ao lado do aparelho, você verá uma mensagem de confirmação. Ao clicar em “Aceitar”, o dispositivo será desconectado e, caso você deseje acessá-lo novamente, será preciso repetir todo o tutorial de ativação da conta FoxPlay.

Editado

Como você pode ver, configurar a sua conta Foxplay na Smart TV não é tão difícil. Além disso, vale ressaltar que você só precisará seguir os passos deste guia uma vez. Afinal, após a ativação, a conta permanece disponível até que você decida deslogar.

Então, que tal aproveitar agora mesmo para baixar o FoxPlay na sua televisão e começar a assistir aos seus títulos favoritos?