Fronteiras do Universo: HBO já está desenvolvendo a 3ª temporada

A série Fronteiras do Universo (His Dark Materials), está fazendo um grande sucesso na HBO. Isso porque a 2ª temporada ainda nem estreou no streaming ou na televisão e os produtores já estão desenvolvendo a 3ª season do seriado. A informação foi confirmada por Joel Collins, um dos produtores executivos do programa.

Atenção, spoilers à frente!

Confirmação da 3ª temporada

Collins, em uma entrevista para o site Radio Times, confirmou que a produção está nos primeiros estágios de desenvolvimento. Durante a conversa, ele disse:

“O mundo da terceira temporada é excessivamente estranho e complicado. A complexidade é no tocante aos termos da história, aos visuais e à narrativa… Há poucos de nós em um grupo secreto fazendo os primeiros preparativos, o que é incrível e difícil. Estamos tentando resolver um quebra-cabeça longe dos olhos e dos ouvidos”.

Podemos esperar, então, uma nova season bem planejada e de altíssimo nível. Isso pode ser uma consequência de uma queda na audiência do seriado. Ainda que amada pela HBO e pela BBC One, os fãs não acompanharam o entusiasmo com Fronteiras do Universo durante a temporada inicial.

Lançamento da 2ª temporada

Os preparativos começaram antes mesmo da season atual ir ao ar. A expectativa dos produtores é de que a 2ª season recupere a empolgação dos fãs, que estava em um grande hype antes da estreia.

A nova temporada irá acompanhar os planos de Lyra (Dafne Keen) indo em direção ao desconhecido e tentando superar a morte de Roger, seu melhor amigo. Por um outro lado, a série também segue os planos de Lord Asriel (James McAvoy), que utilizou a energia de Roger para abrir uma ponte para um novo mundo.

A 2ª temporada de Fronteiras do Universo irá estrear no dia 16 de novembro.