Funcionamento do Bolsa Família diminui em 10% desigualdade social

O programa Bolsa Família ainda é um forte responsável por diminuir o índice de pobreza extrema no Brasil. Atualmente, o Bolsa, que é o principal programa social do Brasil, pode ser cancelado pelo governo. O objetivo do governo é criar um novo programa, o Renda Cidadã, voltado aos brasileiros de baixa renda.

Recentes pesquisas mostraram que o Bolsa Família foi responsável por diminuir em 10% o índice de desigualdade social no Brasil entre 2001 e 2015. O programa foi criado durante o governo do presidente Lula e é pago para mais de 13 milhões de famílias que possuem renda per capita de menos de R$ 400.

Especialistas afirmam que o programa pode ser visto como uma política financeira, já que, para receber o pagamento, o cidadão deve respeitar algumas normas. Um dos destaques entre essas normas está a participação de crianças e adolescentes em escolas com frequência de 85%. O programa também integra o SUS e obriga os beneficiários a terem os exames médicos atualizados com frequência, bem como crianças com carteira de vacina em dia.

Floriano Pesaro, sociólogo ouvido pelo Fdr, frisa que a quantia paga pelo programa é insuficiente para garantir questões básicas de melhoria de vida. Por isso, o frequente argumento de que beneficiários do Bolsa Família não têm interesse em arranjar um emprego por receber o valor do programa não se sustenta e se mostra incorreto.