‘Funcionou quando fizemos jogada na linha de fundo’, diz Everton Ribeiro sobre vitória da Seleção Brasileira

O meia Everton Ribeiro reconheceu que a Seleção Brasileira teve dificuldades para encontrar alternativas de se impor sobre a Venezuela no triunfo por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Morumbi. Em entrevista à Rede Globo na saída do gramado, o camisa 10 fez sua análise sobre os percalços da equipe de Tite.

– Um time muito fechado, né? A gente sabia que a proposta deles era de contra-ataque. Abusamos às vezes das tentativas por dentro e exploramos menos as laterais. Quando encontramos o passe bem feito na linha de fundo, funcionou. O mais importante é vencer e continuar ali na frente – declarou.

O meia do Flamengo destacou a alegria de usar a camisa 10 da Seleção pela primeira vez. Mas fez uma ressalva.

– Muita felicidade. Infelizmente o Ney acabou machucando e eu tive essa grande oportunidade, a honra de vestir a camisa 10. Sonho de criança realizado. Hoje pude aproveitar e desfrutar. Vitória, consegui participar da jogada do gol. Vai ficar marcado, que venha o próximo jogo. disse.

O Brasil volta a campo nesta terça-feira, para enfrentar o Uruguai no Estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.