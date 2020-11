Funimation: streaming de animes adianta estreia no Brasil; confira!

Nesta semana, o Brasil recebeu um outro serviço de streaming. O Funimation chegou ao país com diversos animes recheando seu catálogo. A plataforma, que estrearia por aqui apenas em dezembro, mas que teve seu lançamento adiantado, oferece opções dubladas e legendadas para seus assinantes.

Muitos fãs de animações japonesas aguardavam ansiosos pela disponibilização do streaming de animes no Brasil. O Funimation tem um posicionamento de marca muito forte no exterior e compete diretamente com o Crunchyroll, também especializado em animes.

(Reprodução)Fonte: Funimation

Antes de seu lançamento, a plataforma prometia um catálogo com cerca de 200 animes, mas, por enquanto, há pouco menos de 100. Entre os destaques, estão séries como Demon Slayer, My Hero Academia, Overlord, Fruits Basket, The Promised Neverland, Fire Force, Tokyo Ghoul e Attack on Titan, além da clássica Cowboy Bebop.

A expectativa é de que os demais animes sejam adicionados em breve, conforme o desenvolvimento do streaming no Brasil.

Vale destacar que alguns desses títulos, como My Hero Academia e Attack on Titan, possuem opções dubladas em português. No entanto, todos os animes podem ser assistidos com o áudio original em japonês e legendas em português.

Dessa forma, o Funimation pretende atingir os mais diversos tipos de público, com suas particularidades e gostos.

A plataforma de streaming já anunciou que pretende realizar transmissões simultâneas com atualizações constantes para ficar bem na frente dos concorrentes. Muitos fãs já aguardam por estreias de alguns animes específicos com suas novas temporadas.

Para conferir o conteúdo do Funimation, basta criar uma conta e optar por um plano de assinatura. O plano mensal tem o valor de R$ 24,90. Os assinantes ainda podem optar pelo plano anual no valor de R$ 249. O streaming ainda oferece um período de degustação gratuito.

Gostou? Não deixe de contar o que achou do lançamento dessa plataforma de streaming aqui no Brasil.