Gabriel García Márquez: Conheça vida e obra do autor

Gabriel García Márquez (1927 a 2014) foi um escritor colombiano, associado ao gênero de ficção narrativa do Realismo Mágico e creditado por revigorar a escrita latino-americana.

Ele ganhou nada menos que o prêmio Nobel de literatura em 1982, por uma obra que incluía romances como “Cem Anos de Solidão” e “Amor em tempos de cólera”.

O realismo mágico é um tipo de ficção narrativa que combina uma imagem realista da vida comum com elementos fantásticos. García Márquez escreveu sobre isso com um irônico senso de humor e um estilo de prosa honesto e inconfundível.

“Cem Anos de Solidão” (1967)

García Márquez teve a ideia de sua obra mais famosa enquanto dirigia da Cidade do México a Acapulco. Para escrevê-lo, ficou escondido por 18 meses, enquanto sua família ficou em dívida, mas no final, ele tinha 1.300 páginas do manuscrito.

A primeira edição em espanhol esgotou em uma semana e, ao longo dos 30 anos seguintes, vendeu mais de 25 milhões de cópias e foi traduzida para mais de 30 idiomas.

Os acontecimentos da história incluem uma praga de insônia, fantasmas que envelhecem, um padre que levita quando bebe chocolate quente. Além disso retrata uma mulher que sobe ao céu enquanto lava a roupa e chuva que dura quatro anos, 11 semanas e dois dias.

Ativismo político

García Márquez foi exilado da Colômbia durante a maior parte de sua vida adulta, em grande parte auto-imposto, como resultado de sua raiva e frustração com a violência que estava tomando conta de seu país.

Foi um socialista de longa data e amigo de Fidel Castro, escreveu para o La Prensa de Havana e sempre manteve laços pessoais com o partido comunista na Colômbia, embora nunca tenha aderido como membro.

Um jornal venezuelano o enviou por trás da Cortina de Ferro para os Estados dos Bálcãs, e ele descobriu que longe de uma vida comunista ideal, o povo do Leste Europeu vivia em terror.

Ele teve repetidamente negado visto de turista para os Estados Unidos por causa de suas inclinações esquerdistas. Entretanto, recebeu críticas por não se comprometer totalmente com o comunismo.

Outras obras de García Márquez

Em 1975, o ditador Augustin Pinochet chegou ao poder no Chile e García Márquez jurou que nunca escreveria outro romance até que Pinochet morresse. Pinochet permaneceria no poder extenuantes 17 anos e, em 1981, García Márquez percebeu que estava permitindo que Pinochet o censurasse.

“Crônica de Uma Morte Anunciada” teve seu lançamento em 1981, a recontagem de um assassinato horrível de um de seus amigos de infância.

Em 1986, ocorreu a publicação de “Amor nos Tempos do Cólera”, romance sobre dois amantes perdidos que se encontram, mas não se conectam novamente por mais de 50 anos. A saber, o ‘cólera’ no título refere-se tanto à doença quanto à raiva levada ao extremo da guerra.

Morte de García Marquez

Em 1999, Gabriel García Márquez recebeu o diagnóstico de linfoma. Entretanto, continuou a escrever até 2004, quando lentamente afundou na demência, morrendo na Cidade do México em 17 de abril de 2014.

Além de suas obras em prosa, a saber, García Márquez chamou a atenção mundial para a cena literária latino-americana. Fundou uma Escola Internacional de Cinema perto de Havana e uma escola de jornalismo na costa caribenha.