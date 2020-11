Gabriel Jesus marca, De Bruyne perde pênalti, e City empata com o Liverpool em Manchester

Manchester City e Liverpool fizeram um primeiro tempo eletrizante, mas não saíram de um empate em 1 a 1, no Etihad Stadium, neste domingo (8). Salah anotou de pênalti para os visitantes logo aos 13 minutos, mas Gabriel Jesus, em grande lance em cima da defesa do Liverpool, marcou de bico para deixar tudo igual. Detalhe para Kevin De Bruyne, que perdeu um pênalti no final da primeira etapa ao chutar para fora.

O Liverpool dominou o clássico nos primeiros 20 minutos. Com uma marcação forte no meio-campo e sem dar espaços ao City, o time de Jürgen Kloop chegou ao primeiro gol graças a um pênalti cometido por Walker em Sadio Mané. Salah cobrou forte e colocou os Reds na frente.

Porém, no momento que o City começava a ganhar campo e incomodar o Liverpool, em um vacilo de marcação dos visitantes, De Bruyne recebeu sozinho na entrada da área e serviu Gabriel Jesus, que girou em cima de Alexander-Arnold e, de bico, tocou na saída de Alisson para empatar o marcador.

O Manchester City poderia ter virado a partida ainda no primeiro tempo. Em escapada em velocidade pela direita, De Bruyne cruzou e Joe Gomez cortou com o braço. A arbitragem consultou o VAR e assinalou o pênalti. Porém, o craque belga tirou demais de Alisson e mandou direto para fora.

Ainda houve tempo na primeira etapa para Ederson salvar grande chance de Alexander-Arnold, que encheu o pé de dentro da área, a bola bateu no goleiro e ia entrando, quando Ederson se recuperou e tirou o gol do Liverpool quase em cima da linha.

No segundo tempo, após muitos erros das duas equipes, João Cancelo colocou Gabriel Jesus na cara do gol para virar a partida, mas cabeceou mal, tirou demais do goleiro, e acabou mandando para fora uma grande oportunidade.

A partir daí, os dois times pouco produziram para transformar o marcador, que ficou com o 1 a 1 como placar final do clássico.

GOLS – Salah (LIV), aos 13 min 1ºT, Gabriel Jesus (MCI), aos 31 min 1°T.

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Gündogan, Sterling, Ferran Torres (Bernardo Silva) e Gabriel Jesus.;Técnico: Pep Guardiola

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold (James Milner), Matip, Gomez, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Roberto Firmino (Shaqiri), Diego Jota, Mané e Salah.;Técnico: Jürgen Kloop

Gabriel Jesus não marcava um gol sequer diante dos chamados ‘BigSix’ da Premier League há 23 partidas.

Manchester City voltou a sofrer gols após três partidas na atual temporada.

O Liverpool vê uma série de 100% de aproveitamento nas últimas cinco partidas ir pelo ralo após o empate com o Manchester City.

Das 17 finalizações da partida, apenas cinco foram no gol das duas equipes.

Classificação

– Liverpool, 3º lugar, 17 pontos

– Manchester City, 11º lugar, 12 pontos

Próximos jogos

Sábado, 21/11, 14h30*, Tottenham x Manchester City – Premier League

Sábado, 21/11, 12h*, Liverpool x Leicester – Premier League

*horário de Brasília