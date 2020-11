Gabriel Menino ‘sonha’ com Europa, mas ressalta: ‘Quero fazer história no Palmeiras’

Gabriel Menino, lateral-direito do Palmeiras, concedeu, nesta segunda-feira (16), uma entrevista ao jornal espanhol ‘AS’. O jogador, que já teve seu nome especulado em diferentes clubes europeus, comentou sobre a vontade que tem de atuar por uma importante equipe no Velho Continente:

– É um sonho (jogar na Europa), mas ainda estou em meu primeiro ano como profissional. Tenho que amadurecer. Claro que quero dar o salto e ir aonde estão os grandes jogadores, conhecer outras culturas e jogar as melhores competições do mundo. Mas quero também fazer história com o Palmeiras e retribuir tudo o que o clube me deu.

Menino marcou um gol com a camisa do Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A Cria da Academia falou, também, sobre as suas principais inspirações no futebol, citando nomes como Casemiro, volante titular da Seleção Brasileira, e Felipe Melo, seu colega de time e veterano de Copa do Mundo:

– Gosto muito do estilo de Casemiro. É um volante que sempre joga muito bom e está consolidado não só na Europa como também na seleção brasileira. Ele saiu do Brasil muito jovem e conseguiu tudo o que conseguiu com sua qualidade. É um cara muito trabalhador e humilde – e completou – também gosto muito de Felipe Melo, meu companheiro no Palmeiras. E me inspiro em Kaká, que fez história no futebol com uma forma de jogar muito própria.

Gabriel Menino é um dos destaques do Palmeiras em 2020. O jovem de 20 anos começou a temporada atuando como volante, mas, após ser convocado para defender o Brasil como lateral-direito, se tornou titular na defesa alviverde. O atleta estava concentrado com a Seleção para as partidas contra a Venezuela e o Uruguai, mas, após testar positivo para Covid-19, voltou a São Paulo e desfalcará o Verdão nas próximas semanas.