Galaxy M21s e M51 chegam ao Brasil com bateria de até 7.000 mAh

A Samsung lançou no Brasil dois novos celulares intermediários, o Galaxy M21s e o M51. Os smartphones trazem como destaque a bateria potente e prometem brigar no mercado com um bom custo-benefício.

Os dois celulares da Samsung já estão disponíveis para compra no site oficial da empresa no Brasil. Além disso, os produtos podem ser encontrados em varejistas online com preço sugerido de R$ 1.899 para o M21s e R$ 3.499 para o M51.

Galaxy M51

O aparelho mais potente entre os dispositivos é o Galaxy M51. O smartphone chega com uma robusta bateria de 7.000 mAh com recarga rápida de 25W, processador Qualcomm Snapdragon 730 e 6 GB de memória RAM.

O Galaxy M51 possui leitor de digitais na lateralFonte: Samsung

As especificações do celular também incluem 128 GB para armazenamento, com suporte para microSD de até 1 TB. A tela do produto é de 6.7” Super AMOLED e traz resolução Full HD+.

O M51 também não economiza nas câmeras. O smartphone possui um sensor principal de 64 MP que vem acompanhado de sensores de 13 MP ultrawide, 5 MP macro e 5 MP para profundidade.

O smartphone de R$ 3.499 também conta com leitor de digitais e suporte para reconhecimento facial.

Galaxy M21s

Para quem pretende economizar, o Galaxy M21s traz hardware modesto e preço competitivo, mas sem deixar a bateria de lado. O produto conta com uma fonte de energia com 6.000 mAh e carregamento rápido de 15W.

O Galaxy M21s possui três câmeras traseirasFonte: Samsung

Em seu interior, o produto também conta com um processador Exynos 9611 de oito núcleos, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, que podem ser expandidos para até 1 TB. O display Super AMOLED conta com 6,7” e resolução Full HD+.

Na parte de câmera, o smartphone possui um sensor principal de 64 MP, além de solução de 8 MP ultrawide e 5 MP para profundidade. As selfies ficam por conta de um módulo de 32 MP.

Com preço sugerido de R$ 1.899, o M21s é vendido no Brasil com as cores azul e preto.