Galaxy S21 é flagrado com Snapdragon 875 e 8 GB de RAM

Nesta segunda-feira (16), o novo Galaxy S21 Plus vazou em uma imagem do software de testes de celular Geekbench. A novidade confirma parte dos recentes rumores, onde o dispositivo aparece com um Snapdragon 875 ou Exynos 2100 como processadores e 8 GB de RAM, com sistema operacional Android 11 e One UI 3.1. Além da potente configuração, o modelo Ultra também deve contar com suporte à S Pen, até então exclusiva da linha Tab e Note.

Segundo os vazamentos, os modelos base devem contar com uma tela FHD+ com taxa de atualização de 120Hz nos tamanhos de 6,2″ para o S21 e 6,7″ para o S21 Plus. Os dois aparelhos “menos potentes” da linha devem apresentar a tecnologia de taxa de atualização padrão, enquanto o mais potente, S21 Ultra, deve apresentar uma tela WQHD+ de 6,8″, com taxa de atualização adaptativa que vai até 120 Hz.

Todo o conjunto deve ser energizado com uma bateria de 4.000 mAh para a versão mais básica, 4.800 mAh para a Plus e 5.000 mAh para o Ultra. O conjunto de câmeras não deve sofrer muitas alterações e permanecerá com a configuração mais completa nos aparelhos Plus e Ultra, como ocorre na linha predecessora.

Render com possível design do Galaxy S21 Ultra. (Fonte: GSM Arena / Reprodução)Fonte: GSM Arena

Ainda sobre a variante mais potente da linha, o Galaxy S21 Ultra, os vazamentos sugerem que o modelo deve oferecer suporte para a S Pen, stylus proprietária da marca que acompanha a Linha Note e Tab. Contudo, ela não deverá estar presente na caixa e nem poderá ser armazenada no corpo do aparelho. Nesse sentido, a Samsung deve oferecer cases para proteger a caneta separadamente.

O lançamento previsto da nova linha da Samsung é para janeiro do próximo ano, ainda sem confirmação da marca, preços sugeridos ou chegada no mercado brasileiro. Para isso, será necessário aguardar o anúncio oficial, que pode confirmar ou desmentir parte dos vazamentos.