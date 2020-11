Game of Thrones: Emilia Clarke improvisou discurso em valiriano

De acordo com informações extraídas do livro Fire Cannot Kill a Dragon (Fogo não pode matar um dragão, em uma tradução livre), de James Hibberd, a atriz Emilia Clarke teria improvisado um discurso apresentado na 5ª temporada de Game of Thrones feito todo na língua valiriana.

Originalmente, a cena foi escrita para ser falada em inglês. No entanto, para adicionar um pouco mais de dramaticidade ao momento em questão, a atriz abraçou a linguagem fictícia e desenvolveu as frases que foram ditas na hora das filmagens.

“Então [os produtores David Benioff e Dan Weiss] desceram — eles estavam assistindo a cena sendo filmada — e disseram: Não seria ótimo se a cena fosse em valiriano?”, afirmou Jeremy Podeswa, o diretor do episódio, durante uma das entrevistas que originaram o livro.

(Reprodução)Fonte: HBO

“Fui até Emilia e perguntei se ela poderia descobrir uma maneira de fazer todo aquele discurso em valiriano”, acrescentou. “Em seguida, ela respondeu que sim”. Jeremy Podeswa ainda contou que ficou impressionado com a capacidade criativa da atriz. Para esse monólogo, Emilia Clarke remendou diversas outras falas de Daenerys na língua fictícia. “Ela tinha o monólogo pronto em 10 minutos”, relatou sobre essa ocasião.

Daenerys Targaryen foi uma das personagens mais aclamadas pelos fãs de Game of Thrones ao longo das primeiras temporadas. Entretanto, sua trajetória foi bastante criticada posteriormente e, sobretudo, no desfecho da narrativa. Mesmo assim, sua intérprete provou diversas vezes que poderia entregar momentos magníficos em cena.

“Tive de agradecer à Emilia por aceitar o desafio e torná-lo totalmente crível”, pontuou Jeremy Podeswa, na mesma entrevista. “A entonação e a maneira como ela expressou tudo faz com que a gente praticamente entenda o que ela queria dizer”, ressaltou, sobre a importância do trabalho da atriz. “Nenhum fã tentou traduzir, pois ficou tão autêntico. Ela fez um grande trabalho”, completou.

Fire Cannot Kill a Dragon ainda não possui previsão de lançamento no Brasil.