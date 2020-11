Garmin recebe monitoramento especial para grávidas

A Garmin está adicionando monitoramento de gravidez aos seus smartwatches e app Connect. Os sensores trabalharão para detectar sintomas e alterações — como cansaço e pressão arterial — para auxiliar gestantes durante o período, e permitirá pausar a supervisão sobre exercícios físicos, preservando a usuária nos nove meses.

O modo para gestantes ajustará o sistema de monitoramento cardíaco para ritmos mais elevados e estabelecerá metas de ingestão de líquidos, além de registros sobre contrações, tornando o smartwatch Garmin um importante aliado para monitoramento de saúde da usuária e do bebê.

Essa mudança foi graças a críticas e uma demanda crescente por parte de usuárias de smartwatches, devido a ausência de modos adaptados para o período de gestação. Swapna Krishna, em um relato para o Engadget, comentou que o smartwatch simplesmente se negava a aceitar as condições de atividade física durante a gestação, e constantemente os rotulava como “não saudáveis”.

Smartwatches da Garmin apresentarão estatísticas especiais para gestantes.Fonte: Buscapé

Para ela, as notificações para lembrar de se movimentar, registros de sedentarismo e outros alertas deixaram de ser positivos e passaram a ser “uma constante fonte de ansiedade”, lembrando-a de como ela mudou para lidar com a gestação. “[…] me lembrava constantemente que eu gostaria de ser mais fisicamente ativa do que eu poderia ser”, afirmou.

A atenção às usuárias chegou de forma tardia. O monitoramento de ciclos menstruais foi ganhando espaço somente em 2020, mesmo que essa capacidade já fosse possível anteriormente. Ainda assim, o auxílio à gestante ainda está sendo ignorado, e ainda precisa de grandes atualizações para se tornar uma ferramenta útil para a mulher.

A atualização deve alcançar todos os usuários de smartwatches Garmin em breve; portanto, fique atenta às novidades relacionadas ao wearable na sua loja de aplicativos.