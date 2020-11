‘Gemidão do WhatsApp’ volta a atacar durante Fox Sports Radio

O ‘Gemidão do WhatsApp’ fez uma nova vítima na tarde desta quinta-feira, no programa Fox Sports Radio. Enquanto o comentarista Flavio Gomes estava comentando sobre as comparações entre Domènec Torrent e Jorge Jesus, um dos convidados do programa caiu na “pegadinha” das redes sociais e o áudio do ‘gemidão’ vazou no microfone.

Fábio Sormani, Felippe Facincani e Zé Elias escutaram o áudio na hora e deram risadas da situação. Já Benjamin Back, Osvaldo Pascoal e Flavio Gomes não escutaram. Benja, no entanto, se divertiu com a gafe após entender o que aconteceu. A vítima, no entanto, não foi revelada, e na sequência Flavio Gomes encerrou o seu comentário sobre as comparações entre Dome e Jesus.