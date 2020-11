Geografia: Características do Oceano Antártico

Em 2000, a Organização Hidrográfica Internacional criou o quinto oceano mundial – o Oceano Antártico – a partir das porções meridionais do Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico. Ele circunda completamente a Antártica.

O Oceano Antártico se estende desde a costa da Antártica ao norte até 60 graus de latitude sul. O Oceano Antártico é agora o quarto maior dos cinco oceanos do mundo .

Onde fica o oceano?

O Oceano Antártico consiste no oceano que circunda a Antártica em todos os graus de longitude e até uma fronteira norte a 60 graus de latitude sul (que também é o limite do Tratado da Antártica das Nações Unidas).

Metade dos países respondentes apoiava 60 graus ao sul, enquanto apenas sete preferiam 50 graus ao sul como limite norte do oceano. Mesmo com um suporte de apenas 50 por cento para 60 graus, o IHO decidiu que, uma vez que 60 graus ao sul não atravessam a terra e 50 graus ao sul passam pela América do Sul, 60 graus ao sul deveria ser o limite norte do oceano recentemente demarcado.

Por que a necessidade de um novo oceano do sul?

Uma grande quantidade de pesquisas oceanográficas nos últimos anos tem se preocupado com as circulações oceânicas.

Com aproximadamente 20,3 milhões de quilômetros quadrados (7,8 milhões de milhas quadradas) e cerca de duas vezes o tamanho dos EUA, o novo oceano é o quarto maior do mundo (depois do Pacífico , Atlântico e Índico, mas maior do que o Oceano Ártico). O ponto mais baixo do Oceano Antártico tem 7.235 metros abaixo do nível do mar na Trincheira South Sandwich.

A temperatura do mar no Oceano Antártico varia de dois graus C negativos a 10 graus C (28 graus F a 50 graus F). É o lar da maior corrente oceânica do mundo, a Corrente Circumpolar Antártica. Essa corrente se move para o leste e transporta 100 vezes o fluxo de água de todos os rios do mundo.

Apesar da demarcação desse novo oceano, é provável que o debate sobre o número de oceanos continue. Afinal, há apenas um “oceano mundial”, já que todos os cinco (ou quatro) oceanos em nosso planeta estão conectados.