Geopolítica: Como o Domingo Sangrento pode cair no Enem

Domingo Sangrento refere-se a dois episódios violentos ocorridos no século XX. O primeiro ocorreu em 1905 na Rússia, quando a soldados russos assassinaram trabalhadores que realizavam protestos em São Petersburgo.

O Segundo aconteceu na Irlanda do Norte em 1972, quando soldados ingleses assassinaram manifestantes irlandeses durante um protesto pelos direitos civis.

Ambos acontecimentos podem aparecer em vestibulares de todo país, assim como no ENEM. Por isso vale a pena ficar ligado nesse assunto, acompanhe!

1905: Domingo Sangrento Russo

No domingo do dia 09 de janeiro de 1905, um grande protesto deslocou-se sentido o Palácio de Inverno, levando milhares de pessoas até a porta do imperador Nicolau II (1868 – 1918) levando diversas petições.

O movimento era liderado pelo sacerdote George Gapon (1870 – 1906) e cantavam músicas religiosas, estavam munidos com imagens de santos e não possuíam armamentos.

O sacerdote pretendia entregar ao imperador Nicolau II um documento solicitando melhores condições de trabalho, inclusive a redução da jornada para 8 horas, direito a realização de reuniões, eleições em uma Assembleia Nacional, entre outras solicitações.

Contudo, os soldados russos não deixaram os manifestantes chegarem próximo ao palácio e respondeu com violência extrema, deixando mais de mil mortos e milhares de feridos.

Por conta da enorme repressão, os protestos tomaram conta do país em outubro de 1905, reunindo diversos representantes dos trabalhadores de Moscou, além disso, o acontecimento serviu para estimular a oposição ao governo, mobilizando figuras como Lênin que encontrava-se em exílio.

Por conseguinte, os trabalhadores criaram uma espécie de conselho e convocaram uma greve geral para que as maiores cidades russas paralisassem.

Diante de um cenário crítico, o imperador Nicolau II abre a guarda e resolve aceitar o pedido para eleições em uma assembleia em 1906.

No entanto, algumas figuras que participaram ativamente dos protestos e membros do conselho como o popular Leon Trotsky (1879 – 1940) foram exilados. Para muitos o Domingo Sangrento Russo foi o primeiro passo para a Revolução Russa que estava por vir.

1972: Conflito na Irlanda do Norte

Na Irlanda do Norte, o Domingo Sangrento aconteceu em 30 de janeiro de 1972, na cidade de Derry. Um enorme protesto civil ocorreu nas ruas endereçadas a Câmara Municipal para protestar contra medidas impostas pela Inglaterra.

Uma delas era a possibilidade da polícia de prender indivíduos sem acusações concretas de participarem do movimento IRA (Exército Republicano Irlandês).

Ademais, o Exército britânico promoveu uma série de barricadas, buscando frear as investidas da multidão em chegar a Câmara Municipal.

Por conseguinte, os ânimos ficaram a flor-da-pele e com isso os protestantes lançaram garrafas e objetos contra o exército. Como resposta os soldados dispararam contra a manifestação deixando 14 pessoas mortas e dezenas de feridos.

Durante anos a Inglaterra buscava justificar os atos violentos dizendo que os manifestantes cometeram terrorismo contra os militares ingleses. Entretanto, os familiares das vítimas se reuniam todo dia 30 de janeiro como forma de protesto e pedindo uma reparação por parte dos ingleses.

Dessa forma, os ingleses decidem em 1998 através do primeiro-ministro Tony Blair resolve abrir inquérito para apurar a fundo os acontecimentos sobre o Domingo Sangrento Irlandês.

Por conta disso, em 2010, o primeiro-ministro David Cameron, durante uma sessão do parlamento britânico declarou que as vítimas do protesto eram inocentes e que a investida inglesa foi um ato “injustificável”.

Além do mais, diversos artistas fizeram músicas mostrando toda a indignação contra o que houve, podemos destacar:

Give Ireland Back To The Irish – Paul Mccartney de 1972.

Sunday Bloody Sunday de John Lennon em 1972.

E a mais popular, composta pelos irlandeses do U2 em 1982 também chamada de Sunday Bloody Sunday.