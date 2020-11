Gestão Comercial – Política e Vendas

Gestão Comercial – Várias demandas dentro da Administração

A Gestão Comercial objetiva administrar os recursos da área comercial e vendas, bem como prospectar novos clientes e aumentar as negociações.

Para que a área Comercial de uma empresa impacte positivamente nas empresas é necessário que haja uma gestão dos processos e alinhamento estratégico.

Assim sendo, é uma área que atua diretamente com o cliente e precisa de treinamentos, avaliações e, muitas vezes, estruturação de equipes.

Identificação de Oportunidades para novos negócios

Uma área Comercial precisa identificar oportunidades de negócio para as empresas, bem como aumentar os lucros para a empresa. Contudo, todos os processos administrativos que dizem respeito área Comercial precisam de alinhamento, haja vista que é essa área que fecha as negociações e contratos para a empresa.

A área Comercial está diretamente ligada à cultura, estratégia e objetividade das empresas. Haja vista que a impressão que o cliente terá da empresa, muitas vezes é a imagem de um representante Comercial.

Políticas Comerciais e Estratégias de Vendas

A forma de condução das negociações e as políticas comerciais são reflexos diretos de como a Gestão Comercial está sendo aplicada na empresa.

Quando a área Comercial não é bem gerida a empresa entra em riscos financeiros, comprometendo orçamentos e perdendo vendas.

Muitas empresas unem as estratégias de vendas e Marketing Digital com os objetivos da área Comercial. Isso porque essas áreas possuem papeis correlatos na jornada de compra. Por muitas vezes, as objetividades se complementam, ao passo que as vendas ocorrem de forma mais rápida.

A impressão da empresa e a objetividade das áreas

Por isso, a Gestão Comercial precisa estar alinhada com outras áreas, de maneira que todas se apropriam da mesma linguagem para que o cliente tenha uma boa impressão da empresa.

Dessa maneira, a empresa se desenvolve para atender as demandas do mercado e fideliza seus clientes de maneira orgânica.