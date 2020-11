Conheça a gestão de contatos e aumente suas vendas

Através da gestão da base dos contatos é possível otimizar muitas ações de marketing, vendas, relacionamento e comercial, alcançando mais rápido os objetivos da empresa.

A gestão da base de contatos é uma administração de todos os contatos obtidos pela empresa, sendo uma centralização de informações obtidas em todos os canais de atendimento.

Colaboração mútua e holística

Sendo assim, em muitas empresas a gestão da base de contatos precisa contar com a colaboração de outros setores, como Vendas, Atendimento e Relacionamento com o cliente, por exemplo. Uma vez que esses setores possuem informações por estarem em contato constante com o cliente, bem como podem atualizar essa base diariamente.

Todavia, a gestão da base dos contatos da empresa é feita através de atualizações de contatos, porém não somente assim. É necessário que haja uma personalização da comunicação da empresa com o cliente.

Marketing Digital tem muita importância nessa gestão

Por isso, a gestão da base de contato precisa da participação de toda a empresa, inclusive das ações Inbound Marketing, precisamente email marketing.

Isso porque os emails marketing são atrativos de visitantes, sendo fontes de novos contatos que podem ser convertidos em Leads.

Ainda não podemos deixar de mencionar a utilidade da Landing Pages, que são ferramentas de contatos para a empresa, muito utilizada no Marketing Digital nas estratégias de atração.

Canais integrados

Ainda, dentro da gestão da base de contatos da empresa, os canais integrados Omnichannel são de grande valia. Haja vista que são centralizadores de informações. Bem como a disponibilidade vários canais trazem mais clientes.

Por isso a gestão da base de contatos da empresa precisa da uma participação generalista. Porém, cabe ao responsável por essa gestão centralizar todos os contatos em um software ou planilha compartilhada.

Sendo assim, as áreas poderão acessar as informações conforme foram cabíveis em suas ações.