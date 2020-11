Gestão da Inovação – Como deve ser feita?

Como fazer a Gestão da Inovação?

Gestão da inovação permite que as ideias inovadoras para os processos internos das empresas sejam estruturados e aplicados no negócio. Sendo assim, possibilita que inovações sejam inseridas contextualmente no negócio, ao passo que objetivos sejam alcançados.

Contudo, a gestão da inovação precisa de diretrizes e definições, de modo que se torne mensurável como outras implementações das empresas.

Estrutura exige planejamento e organização

A estrutura de uma gestão da inovação é multifatorial, ao passo que cada fator deve ser tratado de modo adequado. Sendo assim, as ações referentes à inovação empresarial precisam estar dentro de um planejamento estratégico. De modo que essas ações sejam organizadas e controladas. Certamente a gestão da inovação requer que as ações sejam direcionadas para vários projetos dentro das áreas da empresa.

No entanto, uma melhoria pode ser servir para apenas uma área e não para as demais. Bem como uma ideia inovadora pode ser pertinente à toda a empresa, exceto um setor que não se enquadra por alguma particularidade.

Faseamento do surgimento das inovações

Cabe à gestão da inovação que as propostas inovadoras sejam concretizadas, bem como o desenvolvimento de uma proposta.

Entretanto, é possível fasear a inovação para que possa realizar a gestão de forma otimizada.

Começo – 1ª fase

Os envolvidos na empresa podem ser reunir para que uma reunião baseada em Brainstorming, ou seja, uma chuva de ideias inovadoras. No entanto, para que dessa reunião surjam projetos e melhorias, a empresa precisa ter uma gestão participativa.

Meio – 2ª fase

A gestão de novas sugestões é feita através da análise de compatibilidade da ideia oriunda da reunião na fase 1. Certamente a análise deve ser feito juntamente aos gestores das áreas afetadas.

Fim – 3ª fase

Nessa fase as soluções foram aceitas e serão desenvolvidas. Começa o planejamento estratégico da inovação, ao passo que a gestão dessa inovação seja acompanhada e ajustada, como os demais projetos da empresa.