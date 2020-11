Gestão do Tempo – Seu Mais Importante Recurso

Gestão do tempo

A gestão do seu tempo é tão importante quanto às demais administrações de uma empresa. Sendo assim, gerir o tempo é uma ferramenta administrativa.

O tempo é um recurso, como os demais recursos de uma empresa. E talvez seja o recurso mais importante. Uma vez que é através dessa gestão que conseguirá atuar em todas as outras.

Por isso, ao fazer a gestão do seu tempo, estará fazendo a gestão do tempo de todos os envolvidos na sua empresa.

Por isso, a gestão do tempo é uma administração, organização e otimização dos processos.

Definição de metas

Metas e objetivos na gestão do seu tempo implicam em ações diárias. Sendo assim, defina o que tem para fazer todos os dias, de maneira que ao final da semana tenha alcançado seus objetivos.

E assim sucessivamente, cada dia cumprindo metas que darão resultados mensais, anuais, etc. Ferramentas como o Trello podem ajudar bastante nessa organização.

Prioridades

Muitas tarefas são urgentes e mesmo dentro das urgências é necessário definir prioridades. Assim sendo, as urgências precisam ser atendidas. No entanto, análises devem ser feitas, bem como planejamentos para que não haja urgências diárias e você não consiga cumprir a sua agenda.

Delegação de tarefas

Delegue as tarefas às equipes e faça acompanhamentos. A descentralização de tarefas dá ao gestor mais tempo para atuar na tomada de decisões.

Reveja Planejamentos

Se não está tendo tempo para cumprir uma rotina diária, bem como a sua equipe, há uma falha nos planejamentos que estão sendo seguidos.

Nesse momento, é correto que analise as etapas do processo, ao passo que altere o que está desproporcional.

Envolva todos os gestores nesse processo, uma vez que a otimização do tempo é um ganho para todos.

Descanso faz parte da Gestão do Tempo

Não se esqueça de descansar nas horas cabíveis. Descansar faz parte da gestão do seu tempo, assim como ter tempo para a sua vida pessoal. Tudo ajuda para que as demandas da empresa sejam atendidas com objetividade e flexibilidade.