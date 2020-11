Gestão Otimizada de Atendimento – Notícias Concursos

Gestão de Atendimento através de Softwares

Existem no mercado Softwares que realizam a gestão do atendimento ao cliente. Sendo uma forma de organizar, separar e direcionar as demandas das empresas.

Assim sendo, esses softwares estão transformando o atendimento ao cliente, ao passo em que melhoram a entrega ao cliente.

Um software de gestão de atendimento inclui serviços que facilitam a rotina das empresas, sendo inclusive utilizado para eliminar etapas de processos internos.

Controles

As ferramentas permitem controles internos, de modo que possa criar um sistema de chamados, ou ainda melhorar os chamados já existentes. Sendo assim, poderá controlar a operação das áreas, bem como melhorar gerenciar os atendimentos internos e externos.

Ou seja, através de um Software de Gestão de Atendimento é possível obter dados sobre os chamados internos, como para o setor de suporte, por exemplo. Bem como poderá obter informações referentes aos clientes, independentemente se atua terceirizando o atendimento ou prestando esse serviço para outras pessoas jurídicas.

Modelos de frases

É possível criar modelos de frases para otimizar o atendimento, seja para a comunicação interna ou para a comunicação com o cliente.

Workflow de Aprovação

É possível que configure quais chamados precisam de aprovação da gestão para prosseguir para a próxima etapa da resolução. Internamente esse é um controle para áreas de Staff, como Tecnologia da Informação e Recursos Humanos, por exemplo.

Externamente essa aprovação ajuda a operação centralizar as prioridades, atuando nas demandas principais primeiramente, como os clientes que representam uma fatia maior da receita da empresa, por exemplo.

Vários Canais

Os softwares de Gestão de Atendimento possuem vários canais que se integram na otimização do atendimento. Sendo assim, canais como Chat, email, aplicativos e chamados funcionam de forma integrada.

Certamente essa integração é funcional para a gestão interna e do próprio atendimento ao cliente, uma vez que os históricos relacionados aos chamados ficam no mesmo documento, independentemente do meio de contato.