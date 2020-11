Ghostrunner ganha nova data de lançamento para Switch

A desenvolvedora independente 505 Games revelou nesta quarta-feira (04), que Ghostrunner será lançado em 10 de novembro para o Nintendo Switch. O anúncio veio após a confirmação do atraso da distribuição do game no híbrido, que estava inicialmente previsto para chegar junto com às versões do Xbox One, PS4 e PC.

O atraso foi confirmado na última quarta-feira, dia 28 de outubro, e, segundo os desenvolvedores, foi motivado para que “todos os jogadores tenham a melhor experiência possível com o game”. Apesar disso, nada foi comentado sobre quais aspectos seriam melhorados ou corrigidos, assim como se haveria redução ou acréscimo de conteúdos na versão do Switch.

Ghostrunner está disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC. Jogadores que compraram o game terão upgrades gratuitos para o PS5 e Xbox Series S/X, mas a desenvolvedora ainda não confirmou a data em que será possível experimentar a versão aprimorada.