Globo pretende dar espaço para futebol feminino aos domingos mesmo negociando com Fórmula 1

A ‘Globo’, que negocia a renovação de contrato com a Fórmula 1, não deve abrir mão de dar mais espaço para o futebol feminino à partir de 2021. A emissora estuda apresentar reportagens sobre a modalidade para ‘aclimatar’ o telespectador e adquirir os direitos para exibição de jogos. A informação é do ‘Uol Esportes’.

Em um projeto inicial, o futebol feminino seria transmitido no lugar da Fórmula 1, já que o produto teria o contrato encerrado e não seria renovado. Porém, com o retorno das negociações, a ideia da emissora é que o futebol feminino ganhe espaço em outro horário, ainda não definido.

O planejamento da ‘Globo’ é adquirir os direitos do Brasileirão feminino e transmitir um jogo por semana na TV aberta, com demais jogos na TV fechada. Atualmente, a competição é transmitida pela ‘Band’, pelo ‘Twitter’ e pela ‘MyCujoo’. A ‘ESPN’ adiquiriu um pacote pontual para transmitir as semifinais e a final da edição deste ano.

Além disso, a ‘Globo’ pretende dar espaço para as profissionais mulheres do jornalismo esportivo da emissora e estuda a contratação de uma narradora para o próximo ano.