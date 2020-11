GM promete 30 novos veículos elétricos até 2025

A General Motors anunciou os planos de longo prazo da empresa para o mercado de veículos elétricos. Eles incluem uma meta ambiciosa na quantidade de modelos lançados e um aumento no investimento previsto para o setor.

Segundo a montadora, serão gastos US$ 27 bilhões em veículos totalmente elétricos até 2025, alguns deles autônomos. Esse valor é US$ 7 bilhões maior do que o plano anterior para o mesmo período, divulgado no início deste ano.

Outra meta envolve o lançamento de 30 veículos elétricos nos próximos cinco anos, incluindo modelos das linhas Cadillac, GMC, Chevrolet e Buick — o que deve envolver todas as faixas de preço possíveis. Alguns dos projetos em andamento, como das linhas GMC HUMMER EV e Cadillac LYRIQ, foram aceleradas para que anúncios sejam antecipados.

O GMC HUMMER EV Edition 1 deve sair em 2022.Fonte: GM

Além do lançamento de veículos, a empresa quer usar a verba para baratear o processo de fabricação das baterias “Ultium”. Uma futura geração da fonte de energia pode tornar os carros mais acessíveis em preço para a população. Ao todo, 3 mil empregos foram criados em áreas como desenvolvimento de software, sistemas elétricos e várias engenharias para trabalhar com as plataformas de direção e multimídia.

Além de preocupações ambientais ao reduzir a quantidade de carros a diesel e gasolina nas ruas, um dos objetivos da GM com esse novo planejamento é derrotar a Tesla no segmento.