Golden Tate não marca presença em CT dos Giants

O recebedor Golden Tate não apareceu no centro de treinamentos do New York Giants, nesta quarta-feira (4). A ausência do jogador foi abordada na coletiva virtual realizada pelo técnico Joe Judge, que optou por preservar seu jogador ao não revelar o motivo da falta e se Tate sofrerá algum tipo de punição.

Tate, autor do touchdown que manteve as esperanças da equipe vivas na busca pelo empate, contra o Tampa Bay Buccaneers, na segunda-feira (2), tem expressado sua insatisfação por não receber mais bolaa durante as partidas. Diante do time liderado por Brady, o jogador, ao anotar o TD no último quarto, se virou para as câmeras de televisão e gritou “me jogue a bola”.

Até mesmo a esposa do recebedor, Elise Tate, utilizou sua conta no Instagram, em uma postagem já apagada, para escrever que seu marido “estava livre o jogo todo” e tem sido subutilizado pelo New York Giants.

No ano, o recebedor possui 22 recepções e dois touchdowns.