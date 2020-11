Golpe no WhatsApp promete ‘cartões Carrefour’ já com crédito

Um novo golpe que utiliza o nome da rede de supermercados Carrefour e que, na verdade, tem o intuito de coletar dados sensíveis de vítimas está circulando pelo WhatsApp, de acordo com a empresa de segurança ESET. Inicialmente, não foram relatados casos de roubo de informações, mas é possível que a ação se trate de um teste preliminar para algo que esteja por vir.

Ainda segundo a companhia, o ataque, de nível internacional, consiste no envio de mensagens que prometem, após a realização de cadastro, o recebimento de um dos 500 cartões de crédito com valores já inseridos que, supostamente, estariam sendo distribuídos pela marca durante o mês de aniversário da empresa, totalizando US$ 19.800 (aproximadamente R$ 102 mil, em conversão direta). Entretanto, não há recompensa alguma pela ação.

“Durante a análise, não detectamos nenhuma tentativa de instalação de qualquer tipo de código malicioso nos dispositivos. Por outro lado, detectamos que a campanha se dirige não só aos países onde se fala espanhol, mas que seu alcance é maior, já que existe uma versão da mensagem do WhatsApp em outros idiomas”, explica Luis Lubeck, especialista de Segurança da Informação da ESET América Latina.

Oferta muito boa? Tenha cuidado!Fonte: Reprodução

Fique de olho!

Nunca é demais ressaltar algumas dicas de segurança importantes para manter a integridade de suas informações. Por exemplo, neste caso, uma indicação clara de que algo não está certo é o contador de cartões visualizado no site de cadastro. Quando a página é atualizada, ele volta ao número “original”, o que indica não haver um registro oficial de concessão de benefícios. Além disso, o site não é o mesmo no qual se poderia fazer compras.

Portanto, fique atento, desconfie de ofertas muito generosas que não sejam de canais oficiais e evite clicar em links suspeitos. Antivírus também são indicados – e ficar de olho nesse tipo de abordagem é extremamente importante, principalmente em época de Black Friday.