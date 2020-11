Google: feed de notícias ganhará contador de ‘curtidas’ em breve

Na última quarta-feira (25), um usuário do Twitter relatou uma adição bastante curiosa no feed do serviço Discover, do Google. Em sua mais recente atualização, é possível deixar ‘curtidas’ nas notícias apresentadas enquanto o usuário navega pela interface. Agora, o sistema ganhará um contador de likes, que deve marcar o desempenho dos anúncios — algo questionável, considerando a tendência das outras redes sociais.

A medida tem como objetivo auxiliar na interação dos usuários como uma comunidade, além de promover melhores resultados na seleção de conteúdos e notícias para seu gosto individual. Contudo, a implementação do contador vai contra a tendência iniciada pelo Instagram, entre outras redes sociais, que ocultou os números de ‘curtidas’ em suas postagens no aplicativo móvel, a fim de minimizar comparações e estimular um ambiente onde os usuários se sintam menos pressionados a terem altos números de ‘curtidas’.

Google discover now shows how many people pressed “Like” on an article. Before that there was only the heart icon and before that the toggle thing@ArtemR @CaschysBlog pic.twitter.com/6ozOcKgA2R — Domi (@WhatADayDomi) November 25, 2020

O Google Discovery — antes chamado de Now e, posteriormente, Feed — está presente em diversos ambientes digitais já integrados no dia a dia dos usuários, como no aplicativo Google Home, no navegador Chrome e até mesmo já embutido em alguns sistemas operacionais Android.

Atualmente, as notícias são exibidas para o usuário de acordo com seu histórico de atividades na internet, localização e preferências de conteúdo. A atualização com ‘curtidas’ deve refinar o filtro e melhorar a experiência de navegação final.

A atualização já está sendo liberada, aos poucos, para alguns usuários. O Google deve testar o recurso por um tempo limitado, aguardando o feedback dos internautas antes de integrá-lo em todos os aplicativos.