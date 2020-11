Google Fotos perderá armazenamento ilimitado gratuito em 2021

A Google anunciou que encerrará o backup ilimitado de fotos e vídeos do aplicativo Google Fotos. A mudança será aplicada em 1° de junho de 2021 e, a partir da data, todo conteúdo salvo em nuvem pelo app será contabilizado nos 15 GB de armazenamento gratuito que acompanham os serviços da empresa.

Atualmente, o Google Fotos permite que os usuários de smartphones façam backup de todas fotos e vídeos sem se preocupar com armazenamento. Segundo a empresa, a mudança não vai afetar arquivos já salvos no serviço, apenas novos uploads realizados a partir de junho de 2021.

Arquivos salvos no Google Fotos até maio de 2021 não serão afetados pela mudançaFonte: Google

“Para facilitar a transição, isentaremos todas as fotos e vídeos de alta qualidade dos quais você faz backup antes de 1º de junho”, explica a companhia. “Isso inclui todas as fotos e vídeos de alta qualidade que você armazena atualmente com o Google Fotos.”

Alto volume de uso

Segundo a empresa, a limitação serve para garantir uma “melhor experiência” para todos os usuários dos serviços em nuvem da Google, já que a demanda por armazenamento é alta. A companhia estima que mais de 4,3 milhões de GB de arquivos são adicionados diariamente nas plataformas da companhia, incluindo Gmail, Drive e Fotos.

A partir de junho de 2021, os 15 GB de armazenamento gratuito do Drive e Gmail também serão disputados pelo Google FotosFonte: Mateus Mognon

A Google disse que a limitação permitirá que a empresa “continue investindo nesses produtos” durante os próximos anos. A gigante da web também ressaltou que usuários de smartphones Pixel não serão afetados, já que possuem armazenamento ilimitado na nuvem vinculado ao celular.

A empresa também ressaltou que vai mudar suas políticas para contas inativas. Caso o usuário não utilize um serviço por mais de dois anos, a Google pode começar a deletar arquivos guardados em nuvem. Se o limite de armazenamento de 15 GB for rompido por mais de 24 meses, a empresa também pode passar a borracha em alguns arquivos.

“Iremos notificá-lo várias vezes antes de tentarmos remover qualquer conteúdo para que você tenha amplas oportunidades de agir”, disse a Google.

Como aumentar o armazenamento

Apesar de os 15 GB gratuitos serem compartilhados pelos serviços da empresa, a Google está otimista com a mudança. A companhia estima que a grande maioria dos usuários pode demorar “muitos anos” para preencher a cota gratuita para arquivos em nuvem, mesmo com a adição do Fotos nessa conta.

A Google possui um serviço que oferece armazenamento extra por uma assinatura mensal ou anualFonte: Google

Para quem precisa de mais armazenamento para os serviços da companhia, será necessário apelar para o Google One. A assinatura da empresa fornece armazenamento em nuvem adicional por meio de uma assinatura.

Os planos começam em 100 GB por R$ 6,99 mensais ou R$ 69,99 por ano. A oferta mais cara traz 2 TB de armazenamento em nuvem pelo valor de R$ 34,99 por mês ou R$ 349,99 anuais.

Vale lembrar que o Google One possui uma opção de backup gratuito para Android e iOS, que não exige assinatura. Porém, assim como as outras soluções da empresa, o conteúdo é salvo nos 15 GB de espaço em nuvem fornecidos sem custos pela companhia.