Google Maps ganha novas funções para mapeamento de coronavírus

O “novo normal” causado pela pandemia influenciou a Google a lançar mais funções para o Maps focadas em proteção contra o coronavírus. Recentemente, o aplicativo recebeu novas ferramentas de mapeamento da covid-19, visando ajudar o usuário que pretendem viajar durante os feriados de fim de ano.

Uma das novidades que chegará ao app nas próximas semanas é um overlay que exibe mais detalhes sobre a presença do coronavírus em uma área. Baseado em dados divulgados por autoridades, o aplicativo mostra informações como o número de casos detectados e um índice de crescimento da doença por região.

As atualizações focadas no coronavírus estão sendo distribuídas globalmente no MapsFonte: Google

O Google Maps também recebeu melhorias voltadas para o uso do transporte público durante a pandemia. A novidade está sendo distribuída globalmente e permite visualizar em tempo real o nível de lotação de um ônibus. Os dados são baseado nas informações fornecidas por outros usuários.

A empresa também expandiu o alcance da função de acompanhar entregas no Google Maps. Agora disponível no Brasil, a ferramenta permite que o usuário faça pedidos em restaurantes e acompanhe a rota de delivery diretamente no aplicativo.

Modo de direção para Google Assistente

Modo de direção traz funções da Google Assistente ao MapsFonte: Google

Os usuários dos Estados Unidos também começaram a receber uma atualização do Google Maps que traz um modo de direção para o app. Disponível em beta, a ferramenta combina a Google Assistente com a plataforma de geolocalização durante o uso em carros.

Para não atrapalhar o uso do Maps, a interface da assistente é aberta de maneira discreta diretamente no app de navegação e permite controlar funções do smartphone facilmente com a voz. O usuário pode atender ou rejeitar ligações, responder mensagens e controlar apps sem tirar as mãos do volante.

O Google Maps tem recebido bastante atenção da Google nos últimos meses. Além das novidades anunciadas nesta semana, o app recebeu em outubro uma função que permite ver aglomerações em tempo real.