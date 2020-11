Google Stadia estará disponível para iOS nas próximas semanas

Contornando as rígidas políticas da App Store, a Google anunciou nesta quinta-feira (19) que os usuários de iOS poderão, finalmente, ter acesso à plataforma de jogos em nuvem Stadia proximamente. Em comunicado, a Gigante da Web anunciou que o Stadia iniciará uma fase de testes públicos no iOS “daqui a algumas semanas”.

Segundo o site 9TO5Google, a empresa ainda não definiu uma data de lançamento exata sobre a disponibilidade do Stadia em aparelhos com sistema iOS. A empresa se limitou a informar que é a “primeira fase de nosso aplicativo da Web progressivo para iOS”.

A ideia é aproveitar essa fase de testes para avaliar o desempenho e até incluir alguns recursos adicionais com base no feedback dos usuários, o que acabará sendo uma experiência útil para todos os assinantes da plataforma.

Como o Stadia irá funcionar no iOS

Fonte: IoEBusiness/Twitter/ReproduçãoFonte: IoEBusiness/Twitter

Essa versão do Google Stadia para iOS não será na verdade um “aplicativo” no sentido tradicional, mas um PWA (Aplicativo de Web Progressivo em português) que é uma aplicação híbrida entre web e mobile. Você acessa o site através do smartphone e recebe um aviso para adicioná-lo à sua homepage de aplicativos.

Não por coincidência, o anúncio da Google coincide com o lançamento em beta do streaming de jogos da Nvidia, chamado GeForce Now, para utilização em iOS exclusivamente através do navegador Safari da Apple.

Isso significa que o Stadia funcionará exatamente do mesmo jeito, embora o iOS 14 já permita que usuários alterem seu navegador padrão no sistema operacional móvel. O PWA chegará, inicialmente, sem alguns recursos durante a fase de testes, que serão incorporados aos poucos.

A Google não fez nenhuma referência sobre quais regiões irão receber acesso ao Stadia PWA para iOS. Também não existe nenhum tipo de previsão sobre o lançamento do Google Stadia no Brasil. Quando o serviço foi lançado, há exatamente um ano, nos Estados Unidos, foram mencionados planos em relação ao Brasil, mas nada concreto.