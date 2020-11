Granblue Fantasy terá crossover com o anime Kimetsu no Yaiba

Desde a sua faz primeira apresentação em 2019, Demon Slayer (ou Kimetsu no Yaiba, no original) se tornou uma das obras mais comentadas e cultuadas entre os fãs de animes de ação. Hoje, a desenvolvedora Cygames anunciou que ele fará parte de um crossover com o seu popular jogo Granblue Fantasy!

O jogo foi disponibilizado ainda em 2014 para mobile e navegadores de internet, conquistando uma grande base de fãs graças às suas viciantes mecânicas de gacha, o que lhe permitiu fazer crossovers de peso com séries como Love Live! e Detective Conan. Agora é a vez de Demon Slayer entrar na brincadeira!

Já no mês que vem poderemos obter os personagens Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Hashira Rengoku, saídos diretamente do mangá de Koyoharu Gotouge. Você também é fã do anime? Está ansioso para jogar com esses personagens no universo de jogo? Comente a seguir!