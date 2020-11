Grande chance! Itaú abre 2 mil vagas de emprego em diversos cargos! VEJA

Novas vagas de emprego no Itaú foram anunciadas. São mais de 2 mil oportunidades abertas para atuar em regime home office. A previsão é que os escritórios retornem às atividades em 2021. Confira, a seguir, mais informações.

Presente em 21 países, o banco possui cerca de 5 mil agências no Brasil e no exterior e 26 mil caixas eletrônicos e pontos de atendimento. Em 2016, a carteira de ativos do Itaú atingiu R$ 1,43 trilhão – a maior do país.

O Itaú Unibanco está com oportunidades disponíveis para o começo de 2021. O objetivo do banco é contratar profissionais de todos os níveis de experiência, com funções para cargos iniciantes e especialistas.

Vagas de emprego Itaú

Entre as principais oportunidades disponíveis no banco, incluem as funções de:

Engenheiro de Software

Analista de projetos e Processos

Scrum Master

Cientista de Dados

Analista de Telemetria

Outras vagas incluem: analista de segurança da informação, engenheiro de dados, analista de testes e qualidades, arquiteto de soluções e engenheiro de software mobile.

Devido a pandemia do novo coronavírus, o banco decidiu prorrogar o regime home office até o início do ano de 2021, portanto, o processo seletivo vai ocorrer de forma remota, com entrevistas via chamada de vídeo.

Os novos contratados vão começar o contrato trabalhando em casa, com previsão dos escritórios voltarem a funcionar no início de fevereiro.

O Itaú Unibanco é proprietário da Rede, o segundo maior adquirente de cartões do mercado brasileiro e, em 24 de agosto de 2009, anunciou uma associação a Porto Seguro, a maior seguradora de veículos do Brasil, para distribuição de seguros residenciais e de automóveis.

