Grasseli cobra reação do Vasco: ‘Todos temos nossa responsabilidade diante dessa derrota vergonhosa’

Foi um resultado que traduziu a atuação do Vasco. A goleada sofrida em casa, para o Ceará, resultou em cobranças logo após a partida, ainda em São Januário. O auxiliar-técnico – interino na ausência de Ricardo Sá Pinto, com Covid-19 – afirmou que jogadores e comissão técnica foram cobrados.

– Todos nós temos responsabilidade. Atletas, comissão técnica… Todos temos nossa responsabilidade diante dessa derrota vergonhosa. E tenham certeza que todos sentiram e foram cobrados no vestiário – garantiu Grasseli.

Com o resultado, o Vasco segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O próximo desafio, porém, é pela Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, contra o Defensa y Justicia.

– A cobrança foi feita aos jogadores, à comissão técnica. A gente sabe disso. A mensagem que a gente passa é de que fomos cobrados. Jogadores, comissão técnica. Todos. Não podemos mais viver situações, inconstâncias como essa. Vamos continuar trabalhando. No futebol, as coisas só melhoram com trabalho. Vamos superar. Nossa resposta tem que ser maior que a de todos – avaliou o treinador.