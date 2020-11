Gravações de Flash são paralisadas após membro da equipe contrair Covid-19 · .

As gravações da sétima temporada de The Flash foram paralisadas após um membro da equipe de produção testar positivo para a Covid-19. Rodada em Vancouver, no Canadá, a série da rede The CW já havia sofrido com o adiamento da estreia dos episódios desde o início da crise da pandemia.

De acordo com o site Deadline, a Warner Bros. TV aplica um rigoroso protocolo de segurança para evitar um surto da doença entre os membros de suas produções. Ainda segundo a publicação, o estúdio está estudando meios de viabilizar a continuação dos trabalhos mesmo com a ausência do infectado e seus pares –todos já em isolamento.

The Flash é mais uma que teve as gravações interrompidas devido à contaminação do novo coronavírus por alguém envolvido na produção. Séries como Why Women Kill, The Witcher, Dear White People e a franquia Chicago também tiveram seus trabalhos afetados.

Nem a Warner Bros. TV nem a CW informaram se a data de estreia dos novos episódios será afetada. Por enquanto, o sétimo ano de The Flash será exibido a partir de 23 de fevereiro, mesmo dia da estreia de Superman & Lois.