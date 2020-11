Greedfall: versão de PS5 e Xbox Series terá conteúdos adicionais

A desenvolvedora Focus Home Interactive anunciou, em suas redes sociais, que Greedfall ganhará uma versão aprimorada para nova geração, trazendo novos conteúdos para os jogadores. Até o momento, não há previsão de lançamento.

Através de uma parceria entre a Spiders Studio e a Focus Home, Greedfall será levado com melhorias para o PS5 e Xbox Series S/X. Embora os estúdios ainda não tenham detalhado quais as tecnologias que estarão presentes no game, já é possível esperar uma expansão logo em seu lançamento, segundo postagem publicada no perfil do Twitter do jogo.

GreedFall has sold over one million copies worldwide. Thank you so much for making the journey this incredible ??!

Following our community’s feedback, Teer Fradee is now coming to next-gen consoles and getting new additional content. Stay tuned! pic.twitter.com/hM4lcoR5Pn

— GreedFall (@greedfall) November 26, 2020