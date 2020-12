Grêmio bate o Goiás em Porto Alegre e continua na cola do G6

Na Arena, o Grêmio apresentou um bom nível de jogo e bateu o Goiás por 2 a 1, na noite desta segunda-feira. Com o placar, o Tricolor fica na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. O Esmeraldino é o lanterna, com 16 pontos.

> Confira a tabela do Brasileirão

Na próxima rodada, o Grêmio mede forças com o Vasco da Gama, em casa. O Goiás disputa jogo atrasado diante do São Paulo, na Serrinha.



O duelo

O início do Grêmio foi fulminante. Com um ritmo forte, o Tricolor não dava espaço ao Goiás e enfileirou chances para marcar. Foram pelo menos três momentos claros que ficaram em boas defesas de Tadeu.

De tanto insistir, aos 18 minutos o gol saiu. Tadeu saiu errado e jogou nos pés de Jean Pyerre, que só teve o trabalho de ajeitar o corpo e bater na saída do goleiro, 1 a 0.

Sem presença de ataque, o Goiás só levou perigo aos 30 minutos com Fernandão, que parou em ótima intervenção de Vanderlei. A resposta do Grêmio veio antes do intervalo com Ferreira. No passe de Jean Pyerre, o atacante saiu na cara de Tadeu e ficou no goleiro.

Na etapa final o panorama do confronto mudou. O Goiás se lançou ao ataque e resolveu assustar o Grêmio. Na bola parada, a bola sobrou com David Duarte, que cabeceou e carimbou o poste.

Após o susto, o Tricolor colocou a cabeça no lugar e voltou a habitar o ataque. Na primeira chance, Luiz Fernando carimbou o poste. Na segunda, Maicon recebeu cruzamento rasteiro e mandou para a rede. Inicialmente o bandeira anulou, mas o VAR confirmou a jogada lega.

O Goiás voltou ao jogo na casa dos 24 minutos. João Marcos recebeu nas costas da defesa, entrou na grande área e estufou as redes de Vanderlei.

Com a vantagem, o Tricolor aumentou o ritmo de jogo no ataque e teve outras chances para ampliar. Na melhor delas, Everton, sozinho na grande ára, soltou a bomba e Tadeu fez milagre. Mas não fez falta, o 2 a 1 estava sacramentado.

GRÊMIO 2 X 1 GOIÁS

Local: Arena Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data-Hora: 30/11/2020 – 18h

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Kléber Lucui Gil (SC) e Jonny Barros de Oliveira (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Silva (GRE), David Duarte, Miguel Figueira (GOI)

Cartões vermelhos: –

Gols: Jean Pyerre (18’/1ºT) Maicon (19’/2ºT) João Marcos (24’/2ºT)

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela, aos 29/2ºT), Geromel, Rodrigues e Diogo Barbosa; Maicon (Lucas Silva, aos 28/2ºT), Matheus Henrique e Jean Pyerre; Luiz Fernando (Everton, aos 33/2ºT), Diego Souza (Churín, aos 28/2ºT) e Ferreira (Pepê, aos 16/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

GOIÁS: Tadeu; Taylon (Heron, ao 0/2ºT), David Duarte, Fábio Sanches e Jefferson; Breno, Ariel Cabral, Miguel Figueira (Henrique, aos 36/2ºT), Shaylon (João Marcos, aos 21/2ºT) e Keko (Rodrigues, ao 0/2ºT); Fernandão (Rafael Moura, ao 0/2ºT). Técnico: Glauber Ramos.