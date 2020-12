Grêmio derrota lanterna Goiás e se aproxima do G-4 do Brasileirão

O Grêmio manteve sua boa fase no Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. Em jogo adiado pela 6ª rodada, o time bateu o lanterna Goiás por 2 a 1 e chegou à 7ª posição com 37 pontos, encostando de vez nos líderes e no G-4 da competição.

O Tricolor se impôs sobre o adversário e controlou a partida desde o princípio, criando boas oportunidades para marcar com os atacantes Diego Souza e Luiz Fernando. Porém, o primeiro gol da equipe veio dos pés de Jean Pyerre, aos 18 minutos.

O goleio Tadeu saiu jogando errado e entregou a bola para o volante. O jogador dominou, ajeitou e finalizou no canto direito para deixar os donos da casa na frente.

O Grêmio não ficou satisfeito com a vantagem mínima e manteve o ritmo ofensivo para aumentar. O time neutralizou o Esmeraldino e construiu mais algumas chances, mas Tadeu fez grandes defesas e impediu que o placar fosse ampliado na etapa inicial.

O técnico Enderson Moreira mexeu no Goiás durante o intervalo e a equipe voltou para o segundo tempo mais organizada, conseguindo mandar uma bola na travessão dos gaúchos aos seis minutos, com o zagueiro David Duarte. No entanto, o Tricolor respondeu aos 15 com um chute de Luiz Fernando que acertou a trave e, aos 19, marcou seu segundo gol no confronto.

Em boa trama pela esquerda, Jean Pyerre lançou para Luiz Fernando fazer cruzamento rasteiro na área. Maicon apareceu livre de marcação e tocou para as redes, aumentando a vantagem.

Os visitantes esboçaram uma reação e diminuíram aos 25 com João Marcos, mas o Grêmio conseguiu administrar o resultado nos minutos restantes e saiu de campo com o triunfo.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 2 X 1 GOIÁS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 30 de novembro de 2020, segunda-feira

Horário: 18 horas (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Silva (Grêmio); David Duarte e Miguel Ferreira (Goiás)

GOLS: Jean Pyerre, aos 18′ do 1ºT, e Maicon, aos 19′ do 2ºT (Grêmio); João Marcos, aos 25′ do 2ºT (Goiás)

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Pedro Geromel, Rodrigues e Diogo Barbosa; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique e Jean Pyerre; Luiz Fernando (Éverton), Diego Souza (Churín) e Ferreira (Pepê)

Técnico: Renato Gaúcho

GOIÁS: Tadeu; Taylon (Heron), Fábio Sanches, David Duarte e Jefferson; Ariel Cabral, Breno, Miguel Figueira (Henrique Lordelo) e Shaylon (João Marcos); Keko (Rodrigues) e Fernandão (Rafael Moura)

Técnico: Enderson Moreira