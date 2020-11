Grêmio derruba série invicta do Fluminense, e Fred e Renato se atacam: ‘Você é um b…!’

Cinco vitórias seguidas e oito jogos oficiais sem perder. O Grêmio ampliou sua boa fase neste domingo, ao visitar o Fluminense no Maracanã e ganhar por 1 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pepê fez o gol da partida e acabou saindo no intervalo por precaução, após ter sentido um desconforto.

Chamou atenção ainda no duelo uma discussão entre Renato Gaúcho e Fred, depois que o atacante havia sido substituído e estava no banco.

Os dois se desentenderam, com o atleta dizendo: “Você é ridículo, rapaz. Você é um b… Cala a sua boca”. O treinador, por sua vez, respondeu: “você que é o bom”.

O técnico estava se queixando que o jogador estava falando demais do lado de fora do campo.

Com o resultado, o oitavo colocado Grêmio vai a 30 pontos, dois a menos do que o Fluminense, que figura no quinto lugar e viu ser encerrada uma série de oito jogos de invencibilidade (cinco vitórias e três empates). O último revés dos cariocas tinha sido em 24 de setembro, quando levou 3 a 1 do Atlético-GO pela Copa do Brasil.

Agora é o time treinado por Renato Gaúcho que não perde há oito confrontos, sendo seis triunfos. Além disso, ganhou seus últimos cinco compromissos – bateu o Juventude duas vezes, o Red Bull Bragantino e o Athletico-PR no período.

Embalada, a equipe gaúcha voltará suas atenções para a Copa do Brasil, competição em que visitará o Cuiabá às 19h (de Brasília) de quarta-feira, pelo confronto de ida das quartas de final. Os cariocas só irão retornar a campo no fim de semana pelo Brasileirão.

Pepê comemora após marcar pelo Grêmio Gazeta Press

Fluminense 0 x 1 Grêmio

GOLS: Pepê (Grêmio)

FLUMINENSE: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson (Lucca), Dodi e Michel Araújo (Ganso); Caio Paulista (Marcos Paulista), Fred (Felippe Cardoso) e Wellington Silva (Luiz Henrique). Técnico: Odair Hellmann

GRÊMIO: Paulo Victor; Orejuela, David Braz, Rodrigues e Diogo Barbosa; Darlan (Paulo Miranda), Matheus Henrique e Jean Pyerre (Isaque); Luiz Fernando (Thaciano), Churín (Ferreira) e Pepê (Everton). Técnico: Renato Gaúcho

Diego Churín fez sua 3ª partida pelo Grêmio, a 1ª como titular

Pepê anotou seu 6º gol neste Brasileirão, o 4º contra equipes cariocas (2 diante do Botafogo e 1 diante do Flamengo)

O jogo do primeiro turno também havia terminado com vitória de 1 a 0 do Grêmio

Finalizações: Fluminense 12 x 13 Grêmio

Finalizações no alvo: Fluminense 4 x 4 Grêmio

Posse de bola: Fluminense 59,4% x 40,6% Grêmio

O jogo

Em um primeiro com 15 finalizações (nove dos mandantes e seis dos visitantes), o Grêmio acertou a trave em cabeceio de Churín aos 12min, mas a bola não demoraria muito em entrar no alvo. Os gaúchos abriram o placar aos 28min, com Churín recebendo bom passe de Luiz Fernando em contra-ataque e cruzando rasteiro para Pepê estufar a rede.

Pelo lado dos cariocas, Hudson (chute da entrada da área) e Fred (cabeceio) obrigaram a Paulo Victor a fazer boas defesas aos 26min e aos 43min, respectivamente.

Na volta do intervalo, o duelo foi pouco agitado, e o time da casa não conseguiu criar chances para empatar o jogo, enquanto os gaúchos exploravam bem os contra-ataques. Os gaúchos quase ampliaram aos 31min, quando Ferreira exigiu boa defesa de Muriel. Pouco depois, Thiaciano que pararia no goleiro adversário.

Classificação

– Fluminense: 5º lugar, com 32 pontos

– Grêmio: 8º lugar, com 30 pontos

Próxima rodada

As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo sábado.

Sábado, 14/11, 19h*, Grêmio x Ceará

Sábado, 14/11, 21h30*, Palmeiras x Fluminense

*horário de Brasília