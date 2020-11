Grêmio oficializa a chegada do meia César Pinares

Agora é oficial. Neste domingo, o Grêmio confirmou a chegada do meia César Pinares, que defendeu a Universidad Católica e chamou a atenção do Tricolor nos duelos da Libertadores da América.

A chegada do atleta é um pedido de Renato Portaluppi, que enxerga uma carência no sistema de criação do Tricolor.

O contrato de César Pinares e Grêmio é válido por duas temporadas, com a possibilidade de extensão, caso o atleta alcance metas no clube.

Ficha técnica:



Nome: César Ignacio Pinares Tamayo

Data de nascimento: 23/05/1991 (29 anos)

Local: Santiago, Chile

Clubes: Colo-Colo (Chile), Chievo (Itália), Triestinia (Itáli), San Luis de Quillota (Chile), Santiago Morning (Chile), Deportes Iquique (Chile), Olympiakos (Grécia), Unión Española (Chile), Al Sharjah (Emirados Árabes) e Universidad Católica (Chile)