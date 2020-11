Grêmio ‘resolve’ no 1º tempo, vence Ceará na Arena e entra no G-6

Neste sábado (14), o Grêmio conquistou mais uma importante vitória no Campeonato Brasileiro. Em compromisso válido pela 21ª rodada, o Tricolor recebeu o Ceará na Arena, venceu por 4 a 2 e entrou no G-6.

Esta foi a quarta vitória consecutiva do Grêmio, que resolveu o jogo ainda no primeiro tempo com três gols. E quem abriu o placar foi Jean Pyerre, aos 19 minutos. Em cobrança de falta, o meia acertou o cantinho direito do goleiro Fernando Prass e marcou o primeiro dos gaúchos.

O segundo gol gremista saiu aos 32 minutos com Pepê, que recebeu cruzamento rasteiro de Luiz Fernando para estufar as redes.O Ceará descontou minutos depois com Kelvyn, que aos 36 minutos arriscou de fora da área e contou com desvio para marcar.

Três minutos mais tarde, porém, o Grêmio voltou a ter dois gols de vantagem no placar e marcou com Diego Souza, após contra-ataque fulminante liderado por Luiz Fernando.

Na etapa final, o Grêmio chegou ao quarto gol com Diego Churín, que entrou no lugar de Diego Souza e balançou as redes 24 minutos, anotando seu primeiro tento com a camisa gremista. Já aos 45, o zagueiro Tiago Pagnussat anotou o segundo do Vozão no jogo.

Com o resultado, o Tricolor foi a 33 pontos na tabela e chegou à sexta colocação. Já o Ceará, com os mesmos 24 pontos, segue em 13º. No meio de semana, as duas equipes voltam o foco às quartas da Copa do Brasil.

Renato Gaúcho durante confronto do Grêmio com o Cuiabá pelas quartas da Copa do Brasil 2020 Lucas Uebel| Grêmio FPA

Grêmio 4 x 2 Ceará

GOLS: Jean Pyerre, Pepê , Diego Souza e Churín (GRE) e Kelvyn e Tiago Pagnussat (CEA)

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda (David Braz), Tonhão Rodrigues e Diogo Barbosa; Darlan (Lucas Silva), Matheus Henrique (Thaciano), Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê (Everton); Diego Souza (Churín). Técnico: Renato Gaúcho

CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Kelvyn (Wescley), Fabinho (Pedro Naressi), Ricardinho (Charles), Fernando Sobral e Mateus Gonçalves (Victor Jacaré); Cléber. Técnico: Guto Ferreira

– O Grêmio somou a sua quarta vitória consecutiva no Brasileiro

– O Ceará não perdia há seis rodadas no Brasileirão

– Churín marcou o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio

– No 1º tempo, o Grêmio teve 62% de posse de bola contra 38% do Ceará

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no meio de semana pela Copa do Brasil:

Quarta-feira, 18/11, 16h30*, Grêmio x Cuiabá

Quarta-feira, 18/11, 19h*, Ceará x Palmeiras

*horário de Brasília