Grêmio vence Juventude por 1 a 0 em Caxias do Sul e vai às quartas-de-final

O Grêmio novamente não jogou bem, mas bateu o Juventude de novo por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Alfredo Jaconi, pela volta das oitavas da Copa do Brasil, e se classificou às quartas com um 2 a 0 no agregado.

O técnico Renato Gaúcho usou uma formação praticamente toda titular, mas voltou a sofrer bastante contra o bem treinado clube alviverde, que vendeu muito caro a derrota em Caxias do Sul.

Em campo, os rivais fizeram um 1º tempo sem inspiração, e as chances de gol foram bastante raras.

Na etapa complementar, porém, o Juventude foi com tudo para cima e criou ótimas chances de abrir o placar.

O lateral Igor, com um lindo chute da lateral da grande área, acertou a trave do goleiro Vanderlei, que levou um grande susto.

O arqueiro, aliás, terminou a partida registrando seis defesas difíceis.

Na outra ala, Eltinho fez grande jogada e reclamou muito após se enroscar com Geromel na área. Ele pediu pênalti, mas o árbitro Marcelo de Lima Henrique não marcou.

Aos 22, porém, Renato Gaúcho mudou a cara do jogo ao trocar Ferreira por Jean Pyerre.

A entrada do meia fez o Imortal melhorar muito, e os tricolores abriram o placar logo em seguida.

Aos 24, Diego Souza bateu ótimo escanteio e Thaciano subiu muito bem para estufar as redes de cabeça.

Depois disso, os donos da casa sentiram muito o gol, e o Grêmio teve grandes oportunidades de ampliar.

Na mais clara delas, Pepê deu ótimo passe para Jean Pyerre, que tentou tirar de Marcelo Carné, mas viu o goleiro fazer uma defesaça.

Pepê durante jogo entre Grêmio e Juventude, pela Copa do Brasil Gazeta Press

Juventude 0 x 1 Grêmio

GOLS: Grêmio: Thaciano

JUVENTUDE: Marcelo Carné; Igor, Wellington, Nery Bareiro e Eltinho; João Paulo (Jonatas Belusso), Gustavo Bochecha (Gabriel Bispo) e Neto; Dalberto (Marciel), Rafael Silva (Carlos Eduardo) e Breno Lopes Técnico: Pintado

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique (Everton) e Isaque (Thaciano); Ferreira (Jean Pyerre), Pepê e Diego Souza (Churín) Técnico: Renato Gaúcho

O Juventude teve 63% de posse de bola no 1º tempo

As duas equipes finalizaram 5 vezes nada no 1º tempo

Cada goleiro fez 3 defesas difíceis no 1º tempo

2º gol de Thaciano em 21 jogos pelo Grêmio na temporada

O Juventude terminou o jogo com 62% de posse de bola

O Juventude finalizou mais no jogo: 14 contra 11

Vanderlei se destacou com 6 defesas difíceis na partida

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Domingo, 01/11, 18h15*, CRB x Juventude, Série B

Domingo, 08/11, 20h30*, Fluminense x Grêmio, Brasileiro

*horário de Brasília