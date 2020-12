Grêmio vence o Goiás na Arena e chega ao 14º jogo invicto na temporada

Grêmio e Goiás se enfrentaram nesta segunda-feira (30), em partida atrasada da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena, o Tricolor venceu por 2 a 1, gols marcados por Jean Pyerre e Maicon.

A primeira etapa teve predomínio total do Grêmio, como se esperava. O Goiás, encurralado pela alta marcação do Tricolor, buscava no contra-ataque suas chances.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A primeira chegada veio aos seis minutos. Luiz Fernando cruzou para a área e Diego Souza cabeceou. Tadeu defendeu e evitou o gol tricolor.

Aos oito, Luiz Fernando, que havia cruzado para Diego Souza, recebeu passe e bateu cruzado. Mas, novamente, o goleiro do Goiás evitou que o placar fosse aberto.

Aos 17, mais uma vez Luiz Fernando. O atacante recebeu e, assim como na jogada anterior, parou em Tadeu.

No entanto, um minuto depois veio o gol dos comandados por Renato Gaúcho. Tadeu, que vinha sendo o nome da partida até o momento, saiu jogando errado e deu a bola nos pés de Jean Pyerre, que empurrou para o gol.

A primeira jogada do Goiás veio aos 30 minutos. Fernandão recebeu cruzamento de Shaylon, cabeceou e Vanderlei salvou.

Aos 41, mais uma chance clara do Grêmio. Ferreira recebeu linda bola de Jean Pyerre, saiu cara a cara com o goleiro esmeraldino, que defendeu.

Segundo tempo

Na segunda etapa, quem começou assustando foi o Goiás. Aos seis minutos, após cobrança de escanteio, David Duarte cabeceou no travessão.

Bola na trave de um lado, bola na trave do outro. Aos 15, Luiz Fernando limpou para a perna direita, arriscou e mandou no poste de Tadeu.

O segundo do Grêmio veio aos 19. Maicon recebeu cruzamento de Luiz Fernando, após lindo passe Jean Pyerre, e mandou para as redes. Impedimento chegou a ser marcado, mas o VAR validou o gol.

O Goiás diminuiu aos 25. João Marcos ficou cara a cara com Vanderlei e mandou a bola para o fundo das redes.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Aos 42, Éverton teve a chance de fazer o terceiro mas parou em Tadeu. No rebote, Churín não conseguiu completar. O argentino quase marcou aos 48, mas a bola passou rente à trave.

Com a vitória, o Tricolor chegou ao 8º jogo invicto no Brasileirão, o 14º na temporada, e ocupa a 7ª posição, com 37 pontos. Já o Goiás segue na lanterna, com 16.

Grêmio 2 x 1 Goiás

GOLS: Jean Pyerre e Maicon (Grêmio); João Marcos (Goiás)

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Geromel, Rodrigues e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon (Lucas Silva), Luiz Fernando, Jean Pyerre e Ferreira (Pepê); Diego Souza (Churín). Técnico: Renato Gaúcho

GOIÁS: Tadeu; Taylon (Heron), David Duarte, Fábio Sanches e Jefferson; Shaylon (João Marcos), Ariel Cabral e Breno; Miguel Figueira (Henrique Lordelo), Keko (Gabriel Rodrigues) e Fernandão (Rafael Moura). Técnico: Augusto César

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Grêmio está há 14 jogos invicto

Grêmio está invicto há 8 jogos no Brasileirão

Grêmio não toma gol há 4 jogos

Internacional não vence há 6 partidas no Brasileirão

Classificação

– Grêmio: 7º lugar, com 37 pontos

– Goiás: 20º lugar, com 16 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

*horário de Brasília